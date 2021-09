Grave crise alimentar deverá persistir até 2022 em Moçambique devido aos ataques armados

A crise alimentar que se vive em Cabo Delgado, norte de Moçambique, deverá persistir no próximo ano, apesar de os níveis de violência armada estarem a diminuir, refere-se hoje num relatório humanitário.

"A situação de 'crise' (fase 03 do índice IPC, de 01 a 05) deverá continuar em Cabo Delgado", pelo menos "até final do período em análise, em janeiro de 2022", refere-se no documento da Rede de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, sigla inglesa), que apoia as ações de agências governamentais e humanitárias.

O IPC é uma classificação internacional sobre a situação de segurança alimentar (da sigla inglesa Integrated Food Security Phase Classification) e varia entre os níveis 01, insegurança mínima, a 05, fome severa.