Grécia: Projeções dão vitória à Nova Democracia com 39,8% de votos

As primeiras projeções de resultados das eleições de hoje na Grécia indicam uma confortável vitória para o partido conservador Nova Democracia, de Kyriakos Mitsotakis, com quase 40% dos votos.

As projeções oficiais assinalam que o partido da Nova Democracia ganhou as eleições com 39,8% dos votos contra os 31,6% de votos para o partido até agora no poder no país, o Syriza, de Alexis Tsipras.

Ainda de acordo com as primeiras projeções, o partido da Nova Democracia poderá ter conseguido um número de lugares no parlamento Grego suficiente para formar Governo sem necessitar de fazer coligação com outros partidos.