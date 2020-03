Greta Thunberg em auto-isolamento por sintomas de coronavírus

Greta Thunberg anunciou, esta terça-feira, que tem estado em auto-isolamento em casa, juntamente com o pai, após sentir vários sintomas compatíveis com covid-19. A jovem recordou que na Suécia só se fazem testes ao novo coronavírus em caso de ser preciso tratamento médico urgente, mas admite: "É extremamente provável" que tenha ficado infetada.Nas redes sociais, a jovem ativista sueca revelou que as sintomas - como calafrios, tosse e dores de garganta - surgiram após uma viagem de comboio pela Europa, feita juntamente com o pai, antes das limitações de movimentos começarem a ser impostas. De acordo com Greta, o pai teve sintomas mais fortes.A jovem deixou ainda um apelo aos mais jovens, recordando que "quem não pertence a um grupo de risco tem uma enorme responsabilidade, pois as suas ações podem fazer a diferença entre a vida e a morte para muitos". "Lembrem-se disto, sigam os conselhos dos especialistas e das autoridades locais e fiquem em casa. E não se esqueçam de cuidar dos outros e de ajudar que mais precisa", terminou. novo coronavírus , responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Em Portugal, há 30 mortes e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril. Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.