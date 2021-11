Greta Thunberg promete moderar linguagem após ser filmada a gritar insultos

A ativista sueca Greta Thunberg afirmou esta quarta-feira na rede social Twitter que vai "neutralizar" a sua linguagem, após ter sido filmada segunda-feira a gritar insultos durante uma ação de protesto relacionada com a cimeira do clima em Glasgow (Escócia).

"Tenho o prazer de anunciar que decidi adotar um 'zero líquido' de palavrões. Se eu disser algo inapropriado, prometo compensar dizendo algo bonito", afirmou Greta na sua conta oficial do Twitter, aludindo à meta global de alcançar um nível líquido de zero emissões de carbono até 2050 para conter as mudanças climáticas.





I am pleased to announce that I’ve decided to go net-zero on swear words and bad language. In the event that I should say something inappropriate I pledge to compensate that by saying something nice. #COP26