Greve dos enfermeiros com adesão de 70 a 90%

"Adesão extremamente elevada", afirma José Carlos Martins.

Por Lusa | 11:50

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses reivindicou esta quinta-feira "uma adesão extremamente elevada" à greve nacional que convocou, apontando números entre 70 e 90% em várias unidades de saúde.

Falando aos jornalistas à porta do hospital de S. José, em Lisboa, o presidente do sindicato, José Carlos Martins, afirmou que, naquela unidade, a adesão à greve atingiu 90,3%, enquanto que no hospital de S. João, no Porto, 79% dos enfermeiros não foram trabalhar.

O sindicalista afirmou ainda não dispor de números globais da greve, os quais serão divulgados mais tarde.