Greve geral no Brasil regista atropelamento e intervenções policiais

A greve geral convocada para sexta-feira pelos sindicatos brasileiros, para contestar a reforma do sistema de pensões, registou um atropelamento no Rio de Janeiro e obrigou a intervenções policiais em várias cidades, avança a imprensa local.

Cinco manifestantes que aderiram à greve geral em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foram atropelados por um carro que acelerou diante de uma via bloqueada por integrantes do protesto, relata o portal de notícias G1, acrescentando que as vítimas são duas professoras universitárias e três estudantes. O veículo colocou-se posteriormente em fuga.

As vítimas foram levadas para o Hospital António Pedro, localizado na mesma região do incidente, não tendo sido divulgado o seu estado de saúde.