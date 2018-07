Greve na Portugália de 11 a 16 de julho sem serviços mínimos

Por Lusa | 16:03

O tribunal arbitral decidiu hoje não decretar serviços mínimos para a greve na Portugália que se realiza entre os dias 11 e 16, impondo apenas a realização de voos em caso de situações críticas, voos militares e de Estado.

"Não se afigura adequado, ao abrigo dos critérios constitucionais e legais, a definição de serviços mínimos proposta pela entidade patronal", avançam os três árbitros do Conselho Económico e Social (CES), numa decisão publicada esta tarde.

A decisão do tribunal arbitral surge depois de terem sido ouvidos representantes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que convocou a greve, e da Portugália Airlines (PGA).