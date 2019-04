Greve nos registos com 40% de adesão no atendimento e 80% no 'back office' - Sindicato

Por Lusa | 13:03

A adesão à greve decretada pelo Sindicato Nacional dos Registos ronda os 80% no 'back office' e 40% nos balcões de atendimento, sobretudo no registo civil e nas conservatórias do interior do país, disse à Lusa fonte sindical.

Segundo José Ferreira, do Sindicato Nacional dos Registos (SNR), cerca de metade dos serviços são abrangidos pelos serviços mínimos.

A greve de quatro dias foi decretada para reivindicar reformas em matérias como a revisão de carreiras, o estatuto remuneratório e a Lei Orgânica.