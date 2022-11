Greve para duas das oito ambulâncias de emergência pré-hospitalar no Algarve

O Algarve tem neste momento duas de oito ambulâncias de emergência médica paradas devido à greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, disse fonte sindical que representa técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O vice presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Cruz, disse à agência Lusa que o número de técnicos afetos exclusivamente ao Algarve "não chega a 90" e "não são suficientes para operar os 14 meios do INEM" que existem na região, momento duas das oito ambulâncias de emergência pré-hospitalar paradas.

O dirigente sindical recordou que, no turno entre as 16h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, as ambulâncias de emergência pré-hospitalar estiveram "todas paradas".