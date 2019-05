Greve terá impacto nas inspeções do trabalho, veterinária e Segurança Social - sindicatos

Os inspetores do Estado fazem greve na quinta-feira contra a proposta do Governo sobre revisão das carreiras, prevendo-se constrangimentos sobretudo nas inspeções do trabalho, da Segurança Social, dos jogos e casinos e da veterinária, disse hoje fonte sindical.

A greve foi convocada pela Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e pela Federação Nacional de Inspetores do Estado (FNIE), estando prevista uma concentração de dirigentes, delegados e ativistas sindicais em frente à Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, no mesmo dia.

Segundo disse à Lusa o dirigente da FESAP José Abraão, em causa estão cerca de 700 trabalhadores das inspeções externas do Estado de várias áreas, como é o caso da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) ou da Segurança Social.