Greve/Professores: Fenprof vai avançar com grande manifestação, a manter-se posição do Governo

Por Lusa | 09:29

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, afirmou hoje que, a manter-se a posição do Governo relativamente ao descongelamento das carreiras dos docentes, os professores vão avançar com uma grande manifestação no início do terceiro período.

"A manter-se tudo aquilo que até agora temos vindo a observar, que é uma inflexibilidade total do Governo, pois claro que o terceiro período vai começar com uma grande manifestação", disse Mário Nogueira, que falava junto à Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, quando decorre o terceiro de quatro dias de greve dos docentes, cuja principal motivação é a falta de consenso sobre a contagem de todo o tempo de serviço, no processo de descongelamento das carreiras da Função Pública.

Segundo o dirigente sindical, os professores acreditam que "é tempo de ir para a rua", como há dez anos, "quando também os professores foram vítimas de muitos ataques e foram até desvalorizados na sociedade".