Greves/Saúde: Consultas e cirurgias adiadas no Alentejo por falta de médicos - SIM

Consultas e cirurgias adiadas em hospitais e centros de Saúde são efeitos que a greve nacional dos médicos está hoje a ter no Alentejo, onde a adesão "ronda os 90 a 95%", disse fonte sindical.

O secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) no Alentejo, Armindo Ribeiro, argumentou à agência Lusa que a adesão à greve "ronda os 90 a 95%, de uma forma geral, na região".

Nos hospitais alentejanos, a adesão mais elevada "é no de Portalegre", onde a paralisação dos clínicos atinge "os 93%", seguindo-se "o do Litoral Alentejano (em Santiago do Cacém), com 92%, o de Évora, com cerca de 90%, o de Elvas, com 89%, e o de Beja, com 85%", precisou.