Grimaldo e Ebuehi recuperam e regressam aos treinos no Benfica

Os defesas Ebuehi e Grimaldo regressaram hoje aos trabalhos de pré-temporada do Benfica, depois de terem recuperado dos respetivos problemas físicos, revelaram os campeões nacionais de futebol no seu sítio oficial na Internet.

Os dois jogadores tinham falhado a última sessão dos 'encarnados', no sábado, no Seixal, num treino que foi realizado à porta aberta e que contou com a presença de cerca de 3.000 adeptos.

De acordo com o Benfica, Grimaldo já trabalhou sem limitações, tendo recuperado de um "traumatismo numa perna", que o obrigou a treinar de forma condicionada no sábado.