Grupo que atacou porto de Mocímboa da Praia continua a ocupar vila do norte de Moçambique

O grupo de atacantes que invadiu, a 12 de agosto, o porto de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique, continua na sede da vila que está atualmente isolada, disseram esta quinta-feira à Lusa fontes das forças armadas do país."Eles continuam em Mocímboa da Praia desde o assalto ao porto. Muitas forças nossas tiveram de recuar. Por exemplo, a minha unidade, uma das que estavam em Mocímboa, recuou até Mueda [a pouco mais 100 quilómetros da vila sitiada]", declarou à Lusa uma fonte do exército que está no teatro de operações em Cabo Delgado, através de um contacto telefónico.A invasão ao porto de Mocímboa da Praia ocorreu na madrugada do dia 12 e os confrontos deixaram um número desconhecido de mortos, incluindo elementos da Força Marítima, segundo a fonte."Nós tivemos muitas baixas. Tenho notado de que há esforços para que cheguem mais reforços, mas a situação está muito séria e complicada porque não dá para contar com o porto de Mocímboa da Praia", declarou a mesma fonte.O ataque ao porto seguiu-se a vários outros que os insurgentes realizaram, entre 5 e 12 de agosto, às aldeias de Anga, Buji, Ausse e à vila sede. Segundo dados do Ministério da Defesa moçambicano avançados a 11 de agosto, pelo menos 59 "terroristas" morreram em operações de resposta das forças governamentais.Várias infraestruturas foram vandalizadas e, neste momento, as linhas de comunicação também estão interrompidas em Mocímboa da Praia. Outra fonte do exército moçambicano em Maputo disse à Lusa que "está claro que, a partir de Mocímboa da Praia, eles vão voltar a atacar"."A estratégia deles é atacar e recuar para se abastecerem", disse a fonte, que está ligada ao departamento central que regista ocorrências no exército moçambicano. "Eles também tiveram várias baixas nestes últimos ataques mas sabemos que eles vão voltar a atacar".Na última semana, o bispo de Pemba, Luiz Fernando Lisboa, informou que a diocese estava há dias a tentar, sem sucesso, contactar duas religiosas da congregação que estão em Mocímboa da Praia a prestar ajuda aos afetados pela violência armada."Continuamos sem saber sobre a situação delas e são agora três semanas. Estamos em contacto permanente com as Forças de Defesa e Segurança, mas ainda não temos qualquer informação sobre elas", disse à Lusa o padre Latífo Fonseca Mateus, da diocese de Pemba.ocímboa da Praia é uma das principais vilas da província de Cabo Delgado, situada 70 quilómetros a sul da área de construção do projeto de exploração de gás natural conduzido por várias petrolíferas internacionais e liderado pela Total.A vila tinha sido invadida e ocupada durante um dia por rebeldes a 23 de março, numa ação depois reivindicada pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, e foi, em 27 e 28 de junho, palco de longos confrontos entre as forças governamentais e os grupos insurgentes.A Lusa contactou também o Departamento de Comunicação do Ministério da Defesa, que remeteu um "pronunciamento oficial" para o Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança "logo que for oportuno".A violência armada já causou a morte de, pelo menos, 1.059 pessoas em quase três anos, além da destruição de várias infraestruturas em distritos de Cabo Delgado. De acordo com as Nações Unidas, a violência armada levou à fuga de 250.000 pessoas de distritos afetados pela insegurança, mais a norte da província.