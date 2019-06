Grupo brasileiro Odebrecht entra com pedido de recuperação judicial

O grupo brasileiro Odebrecht anunciou na segunda-feira ter entrado com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo, após somar dívidas que chegam a cerca de 83 mil milhões de reais (19 mil milhões de euros).

"Odebrecht S.A. comunica que ajuizou hoje [segunda-feira], em conjunto com as suas sociedades controladoras e certas controladas, um pedido de recuperação judicial das Empresas perante a Comarca da Capital do Estado de São Paulo(...)", declarou a companhia em comunicado.

O grupo empresarial, que atua em ramos como construção, engenharia, energia e química, chegou a ser a maior empreiteira do país sul-americano, mas viu os seus negócios cederem após a Operação Lava-Jato ter revelado um esquema de corrupção montado por executivos do grupo.