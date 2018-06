Grupo de cidadãos destaca intervenção de Isaltino no empreendimento Porto Cruz

Por Lusa | 18:34

A associação Vamos Salvar o Jamor reiterou hoje a oposição ao empreendimento denominado Porto Cruz, previsto para a zona ribeirinha de Oeiras, destacando a intervenção de Isaltino Morais no processo, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi na quarta-feira alvo de buscas judiciais no âmbito de uma investigação sobre tráfico de influência, corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio e abuso de poder, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Segundo o jornal Público, também foi alvo de buscas, inserida no mesmo processo, uma empresa de consultadoria de Isaltino Morais, no âmbito de um contrato de consultadoria feito com o grupo imobiliário Sil, dono do projeto Porto Cruz.