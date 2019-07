Grupo de Trabalho conclui proposta de Lei de Bases da Saúde, sem PPP

A proposta de Lei de Bases da Saúde foi hoje concluída pelo grupo de trabalho respetivo e vai começar a ser debatida na Comissão Parlamentar de Saúde, sem qualquer referência a parcerias público-privadas (PPP).

Hoje, no grupo de trabalho que nos últimos meses discutiu a nova Lei de Bases da Saúde, foi consensual a harmonização de algumas propostas de alteração de diferentes grupos parlamentares que tinham sido aprovadas, com base numa proposta de fusão do PCP.

O PCP fez a fusão das propostas sobre temas que tinham sido aprovados mas que estavam duplicados, relacionados com o estatuto dos cuidadores informais, com a literacia em saúde, com a genética médica, com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com as terapêuticas não convencionais.