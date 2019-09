Grupo DPD funde Chronopost e Seur e vai investir 25 ME em novo centro de encomendas em Lisboa

O grupo DPD concretizou hoje a fusão entre as empresas Seur e Chronopost, passando a usar a marca DPD em Portugal, e vai investir cerca de 25 milhões de euros até 2021 num novo centro de distribuição em Lisboa.

Em conferência de imprensa, hoje em Lisboa, o presidente do grupo DPD Portugal em Portugal, Olivier Establet, anunciou a fusão das duas empresas de transporte de encomendas que o grupo tem em Portugal, justificando com a complementaridade de serviços e a vontade de criar escala, simplificar processos e aumentar a rapidez e a fiabilidade no transporte de encomendas.

"Vamos criar uma oferta de serviços e de competitividade que nenhuma das empresas agora tinha", afirmou Olivier Establet.