Grupo italiano inicia no Brasil construção do maior parque solar da América do Sul

Por Lusa | 19:22

O grupo energético italiano Enel anunciou hoje que iniciou a construção de um parque solar no Brasil de 475 MegaWatts (MW), o maior na América do Sul, num investimento de 390 milhões de dólares (340 milhões de euros).

A nova instalação será erguida pela Enel Green Power Brasil Participações (EGPB), uma filial da Enel no Brasil, e ficará localizada em São Gonçalo do Gurguéia, no estado brasileiro do Piauí.

O parque solar São Gonçalo está programado para entrar em funcionamento em 2020 e é considerado o maior parque fotovoltaico atualmente em construção na América do Sul.