Por Lusa | 17:17

O grupo Lufthansa registou em 2017 um resultado líquido recorde de 2.364 milhões de euros, numa subida de 33,1% em relação ao ano anterior, graças à melhoria em todas as suas transportadoras aéreas.

O crescimento dos lucros é também justificado com os bons resultados no transporte de mercadoria, a redução dos custos e o acordo com os pilotos no final do ano.

A Lufthansa informou que o resultado operativo subiu para 3.310 milhões de euros, num aumento de 45,5% em relação a 2016.