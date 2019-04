Grupo The Fladgate Partnership declara 2017 ano Vintage para os seus vinhos do Porto

Grupo vai engarrafar o Taylor's Vargellas Vinhas Velhas 2017.

Por Lusa | 18:21

O grupo The Fladgate Partnership (TFP) anunciou esta terça-feira que declarou 2017 ano vintage para os seus vinhos do Porto, que são comercializados com as marcas Taylor's, Fonseca, Krohn e Croft.



"É a primeira vez que há declaração vintage em dois anos consecutivos", disse à agência Lusa fonte daquele grupo, precisando que pelo menos "nos últimos cem anos não há qualquer registo" de uma tal decisão.



O grupo informa ainda que irá engarrafar o Taylor's Vargellas Vinhas Velhas 2017, "um muito raro Vintage" produzido com uvas oriundas de vinhas plantadas em 1927 da Quinta das Vargellas", em S. João da Pesqueira.



"Este será apenas o oitavo lançamento do Vargellas Vinhas Velhas", salientou.



O produtor avançou ainda que, "pela primeira vez, a Croft vai lançar um Vintage" proveniente das vinhas velhas da Quinta da Roêda, em Alijó, e denominado Serikos, palavra grega que significa seda.



Esse vinho "presta memória ao período pós-filoxera da Quinta da Roêda, altura em que a devastação da vinha levou à plantação de amoreiras para produção de seda", explica o TFP.



"O ano de 2017 foi um ano absolutamente excepcional para as vinhas velhas", disse o diretor-geral do grupo, Adrian Bridge.



O enólogo e diretor técnico do grupo, David Guimaraens, reforçou que "o ano de 2017 será recordado pelas condições muito secas durante todo o ciclo de crescimento e maturação e pela vindima muito precoce".



"O calor durante o mês de agosto não foi excessivo e, embora a seca e os baixos rendimentos tenham resultado em mostos muito densos, os vinhos apresentavam um equilíbrio notável. Há uma geração que a vindima não começava tão cedo. A última vez que esteve tão adiantada foi no lendário Vintage de 1945" , destacou.



Daí resultaram vinhos com "uma agradável dimensão mineral que confere um toque de elegância e sobriedade ao frutado muito intenso e poderoso", completou David Guimaraens.



Os Vintage 2017 das quatro casas e os dois Vintage de vinhas velhas, com 5.600 garrafas do Vargellas e 2.425 do Croft Serikos, estarão disponíveis nos principais mercados no outono, adiantou o TFP.



A família Symington e a empresa Niepoort t também já haviam declarado 2017 ano vintage para os seus vinhos do Porto.