Grupos municipais do Porto propõem reforço do patrulhamento da PSP para combater tráfico

Os partidos da Assembleia Municipal do Porto foram, esta segunda-feira, unânimes em recomendar ao Governo um reforço do patrulhamento da PSP como medida de combate ao tráfico de estupefacientes na cidade.

Numa sessão exclusivamente dedicada ao tráfico de estupefacientes no Porto, todos os partidos apresentaram recomendações ao executivo camarário (sete no total) e moções ao Governo (três), mas apenas a moção do PAN e uma recomendação da CDU, que já tinha sido aprovada pelo executivo, mereceram o consenso de todos os grupos municipais.

O documento do PAN aprovado recomenda ao Governo e à Assembleia da República que reforce o "patrulhamento policial de proximidade" nas zonas mais problemáticas da cidade e que dote os órgãos de investigação criminal dos "meios necessários".