Guerra comercial China/EUA pode abrandar crescimento do PIB em Macau até 2019 -- Estudo

Por Lusa | 09:06

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em Macau até 2019 deverá abrandar devido à incerteza do impacto da guerra comercial China/EUA na indústria do jogo, disse à Lusa um responsável pelo Relatório das Previsões Macroeconómicas.

"É altamente incerto para Macau. Como os jogadores que vêm a Macau são em grande parte da China continental, se a economia chinesa não conseguir manter o seu crescimento por muito tempo (...) menos pessoas poderão visitar Macau para fins de jogo", afirmou à Lusa o professor Fung Kwan, um dos responsáveis pelo estudo da Universidade de Macau (UM).

Fung Kwan ressalvou que esta análise depende das "suposições sobre o crescimento da China abaixo de 6% ao ano".