Guia Michelin premeia 4 chefs em Portugal

As estrelas do Guia Michelin foram escassas, mas ao menos os inspetores descobriram o interior do País.

Por Edgardo Pacheco | 20:23

Naquela que foi – mais uma vez – uma edição triste do Guia Michelin para Portugal, a grande notícia foi a atribuição de estrelas a dois restaurantes fora dos centros urbanos da praxe: Guimarães, com A Cozinha de António Loureiro e Óscar Gonçalves, com o G Pousada, de Bragança, são os novos restaurantes com 1 estrela Michelin.



Os outros premiados foram Pedro Almeida (Midori) em Sintra, com uma 1 estrela e Henrique Sá Pessoa, que sobe ao patamar das duas estrelas, com o restaurante Alma, em Lisboa.



Esta decisão dos inspetores tem a diferentes níveis uma carga simbólica. Primeiro, tal já não acontecia há meia dúzia de anos, quando o L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo, recebeu a estrela.



Segundo, a decisão é o reconhecimento do trabalho de chefs em territórios nos quais o poder de compra e a procura são consideravelmente mais reduzidos do que em Lisboa, Porto ou Algarve.



Terceiro, tal traduz-se na criação de riqueza, de produtos e de emprego em territórios desfavorecidos.



Óscar Gonçalves, do restaurante G Pousada, não se cansa de recordar que "a estrela não premeia apenas um restaurante; premeia uma região e quem trabalha todos os dias para que eu e a minha equipam possamos ter produtos de grande qualidade".



Por fim, uma quarta razão: a atitude do Guia Michelin será um incentivo para a outros jovens chefs (portugueses ou não) que decidem apostar o que têm e o que não têm em restaurantes de grande exigência no Interior.



De resto, há cada vez mais gente a viajar pelo País à procura de produtos nacionais que nem sempre chegam ao litoral.



Restaurantes com Estrelas Michelin em Portugal

Duas Estrelas

Alma (Lisboa)

Belcanto (Lisboa)

Il Gallo d’Oro (Funchal)

Ocean (Armação de Pera)

The Yeatman (Gaia)

Vila Joya (Albufeira)



Uma estrela

A Cozinha (Guimarães)

Antiqvvm (Porto)

Bon Bom (Carvoeiro)

Casa da Calçada (Amarante)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira)

Eleven (Lisboa)

Feitoria (Lisboa)

Fortaleza do Guincho (Cascais)

G Pousada (Bragança)

Gusto (Almancil)

Henrique Leis (Almancil)

L’And Vineyards (Montemor-o-Novo)

Lab by Sergi Arola (Sintra)

Loco (Lisboa)

Midori (Sintra)

Pedro Lemos (Porto)

São Gabriel (Almancil)

Vista (Portimão)

William (Funchal)

Willie’s (Quarteira)