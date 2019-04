Guiné-Bissau defronta Camarões e Gana na CAN, Angola encontra Mali e Tunísia

Por Lusa | 21:58

A Guiné-Bissau vai defrontar Camarões, detentores do troféu, Gana e Benin no grupo F da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), enquanto Angola terá pela frente Tunísia, Mali e Mauritânia, ditou hoje o sorteio da prova.

Guineenses e angolanos estavam inseridos no pote 4 do sorteio, pelo que, à partida, teriam sempre de defrontar algumas das seleções mais fortes na competição que se vai realizar no Egito, entre 21 de junho e 19 de julho.

Naquela que será a segunda presença numa fase final da CAN, dois anos depois da estreia, a Guiné-Bissau, 118.ª classificada no 'ranking' da FIFA, ficou inserida no grupo F e vai reencontrar os Camarões, cinco vezes campeões africanos - a última das quais na derradeira edição, em 2017 - e que contam com o avançado do FC Porto Vincent Aboubakar.