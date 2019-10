Guiné-Bissau e Angola "estão juntos" no combate à corrupção - PR

O Presidente guineense, José Mário Vaz, elogiou hoje o seu homólogo angolano, João Lourenço, pelo combate contra a corrupção, referindo que os dois países "estão juntos" nessa luta.

"É uma coisa que me é comum com o Presidente João Lourenço, que [...] está num combate sério à corrupção. Eu estou mais do que num combate feroz contra a corrupção", diz José Mário Vaz, em entrevista à agência Lusa em Lisboa.

Referindo que na Guiné-Bissau se diz "dinheiro do Estado no cofre do Estado" em vez de corrupção, o Presidente admite que se trata de "uma luta bastante difícil", mas que "vale a pena esse combate".