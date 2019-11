Guiné-Bissau: Ex-PR de Cabo Verde diz que país ainda paga o "custo" da luta armada

O ex-Presidente cabo-verdiano Pedro Pires considerou hoje que a Guiné-Bissau ainda paga o "custo da luta armada que fez", na influência política nas Forças Armadas e lamentou que "as melhores lideranças" não tenham podido chegar ao poder.

"Acompanho o que acontece na Guiné-Bissau, acompanho as evoluções, discuto por vezes com as pessoas, procuro compreender as causas. Por vezes, tenho impressão que a Guiné-Bissau paga até agora o custo da luta armada que fez, criou umas Forças Armadas com influência política, depois dificuldades de afastar as Forças Armadas de decisões políticas. Há vários fatores que se entrecruzam e tornam a liderança e a gestão do país mais complicada", apontou Pedro Pires.

A posição foi assumida pelo antigo chefe de Estado cabo-verdiano (2001 a 2011) em entrevista à Lusa a propósito do último "Relatório sobre a Governação Africana da Fundação Mo Ibrahim", instituição que lhe atribuiu o Prémio de boa governação em 2011.