Guiné-Bissau: Governo de Faustino Imbali suspende comissário-geral da polícia

O Governo de Faustino Imbali, através do seu ministro do Interior, suspendeu o comissário-geral da Polícia de Ordem Pública da Guiné-Bissau, Armando Nhaga, segundo a ordem a que a Lusa teve hoje acesso.

"Tendo em conta a necessidade de adequar os serviços do Ministério do Interior à nova dinâmica que se impõem com a nomeação do novo Governo. Atento ao imperativo do momento político corrente no país. O ministro do Interior, no uso das competências que a lei lhe confere, determina suspender por despacho interno, o comissário-geral da Polícia de Ordem Pública, comissário Armando Nhaga", refere a ordem.

A ordem de suspensão, que tem data de 01 de novembro, é assinada pelo ministro do Interior António Tchama.