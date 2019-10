Guiné-Bissau: Governo espanhol apoia esforços para "corrigir a situação"

O Governo espanhol avançou hoje em Madrid que segue com "preocupação" a evolução da situação política na Guiné-Bissau e que apoia os esforços da comunidade internacional para "corrigir a situação".

"O Governo de Espanha acompanha com preocupação a evolução da situação política na Guiné-Bissau, nomeadamente as tentativas de fazer descarrilar o processo eleitoral em curso através da demissão do primeiro-ministro Aristides Gomes", avança Madrid em comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para o Governo espanhol, "o decreto de demissão presidencial é contrário à Constituição da Guiné-Bissau e ao acordo-quadro criado pelo comunicado final adotado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, em 29 de junho, que confiou todas as funções governamentais ao Gabinete presidido pelo primeiro-ministro Aristides Gomes".