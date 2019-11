Guiné-Bissau: Partidos que apoiam novo Governo exigem retirada da CEDEAO

Os partidos que suportam o Governo designado pelo presidente da Guiné-Bissau exigem a retirada imediata da Comissão da Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que acusam de ingerência na soberania do país e de apoiar o Governo demitido.

Numa carta dirigida ao Secretário-geral da ONU, António Guterres, o Partido da Renovação Social, Movimento para Alternância Democrática e Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau afirmam terem ficado "surpreendidos com uma grosseira ingerência de soberania" de "alguns responsáveis" da CEDEAO, que acusam de violar "preceitos básicos da boa mediação" e "o princípio da soberania guineense", ao "interceder a favor de interesses de uma das partes", no caso o Governo demitido pelo Presidente.

A Lusa em Bissau constatou que a força de interposição da Ecomib, da CEDEAO, está hoje estacionada em todas as instituições de Estado na capital guineense, assim como outras forças de segurança guineenses.