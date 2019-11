Guiné-Bissau: Presidente convoca reunião do Conselho Superior de Defesa para hoje

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, convocou para hoje às 19:00 locais (mesma hora em Lisboa) o Conselho Superior de Defesa, disse à Lusa fonte da Presidência guineense.

José Mário Vaz afirmou domingo à noite em Pitche, no norte do país, que a sua decisão de demitir o Governo de Aristides Gomes é irreversível e que iria convocar o Conselho Superior de Defesa Nacional para analisar o que considerou ser uma "desobediência" do executivo demitido.

A Guiné-Bissau vive um momento de grande tensão política: o país tem neste momento dois governos e dois primeiros-ministros, nomeadamente Aristides Gomes e Faustino Imbali.