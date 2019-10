Guiné-Bissau/Eleições: APU-PDGB pede reforço da segurança

O presidente da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB, na coligação no Governo), Nuno Nabiam, defendeu hoje um reforço da segurança no país para garantir eleições presidenciais justas, livres e transparentes.

"Com esta turbulência que se verifica pensamos que devemos reforçar as medidas de segurança, porque o que aconteceu no sábado não abona o processo" das eleições presidenciais, afirmou Nuno Nabiam, referindo-se a confrontos durante uma manifestação, em que morreu uma pessoa.

O presidente da APU-PDGB e candidato às presidenciais, apoiado pelo Partido de Renovação Social (PRS, oposição), falava depois de uma audiência com o Presidente guineense, José Mário Vaz.