Guiné-Bissau/Eleições: CNE decide utilizar cadernos eleitorais das legislativas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou, em comunicado, que os cadernos eleitorais utilizados nas legislativas de 10 de março são os que vão ser usados nas eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

A decisão foi tomada na terça-feira numa reunião do plenário da Comissão Nacional de Eleições, que tinha como um dos pontos de agenda a "adoção do caderno eleitoral em conformidade com a recomendação da comunidade internacional", refere, em comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso.

Os membros plenários da CNE decidiram "adotar os cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas do passado dia 10 de março de 2019, como válidos e únicos para as eleições presidenciais de 24 de novembro", refere-se no comunicado à imprensa.