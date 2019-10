Guiné-Bissau/Eleições: Presidente guineense adia Conselho de Estado de hoje

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, adiou a reunião do Conselho de Estado, marcada para hoje, para data a determinar, segundo uma nota de agenda enviada pela Presidência guineense.

O Conselho de Estado estava marcado para as 17:30 (mesma hora em Lisboa) mas acabou por ser adiado, quando o Presidente guineense ouvia os partidos com assento parlamentar.

José Mário Vaz convocou o Conselho de Estado, depois de no sábado ter responsabilizado o Governo por agravar a discórdia e desconfiança sobre o processo de preparação das eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro, com a repressão de um protesto não autorizado pelo Ministério do Interior, em Bissau, que provocou um morto.