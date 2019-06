Guiné Equatorial condena 130 pessoas por tentativa de golpe de estado em 2017

Mais de 130 pessoas acusadas de envolvimento numa tentativa de golpe de estado na Guiné Equatorial foram na sexta-feira condenadas a penas entre os três e os 96 anos de prisão, noticia hoje a AFP.

De acordo com a agência francesa de notícias, os pormenores da sentença foram lidos pelo juiz presidente do tribunal de Bata, Pascual Bacalé Nfono, no final do processo que decorria desde 22 de março.

Em janeiro de 2018, as autoridades de Malabo afirmaram que tinham conseguido evitar um golpe de estado organizado por um grupo de mercenários estrangeiros que quis atacar o Presidente, Teodoro Obiang Nguema, na véspera de Natal do ano anterior, quando o chefe de Estado estava no seu palácio em Koete Mongomo, a cerca de 50 quilómetros da fronteira com o Gabão.