Guineense detido em Cabo Verde por burla com notas

Um cidadão de nacionalidade guineense foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde por suspeitas da prática de crimes de burla com notas na ilha de São Vicente, informou hoje a força policial.

Segundo a PJ, o homem, de 48 anos, foi detido na quinta-feira, em flagrante delito, na localidade de Fernando Pó, suspeito da prática de crimes de burla de notas.

A mesma fonte adiantou o indivíduo foi detido no momento em que se preparava para fazer um transação, a fim de adquirir um produto químico capaz de "lavar" a quantia de 400 mil escudos cabo-verdianos (3,6 mil euros), que a vítima receberia, em resultado do negócio.

A PJ informou que na posse do suspeito foi encontrado e aprendido uma bolsa de mão com um maço de papel recortado em forma de papel moeda, com 1.102 gramas.

O cidadão da Guiné-Bissau foi apresentado hoje ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que aplicou como medida de coação termo de identidade e residência e apresentação quinzenalmente às autoridades policiais e judiciais.