Guitarrista Marta Pereira da Costa faz digressão nos Estados Unidos em março

Por Lusa | 09:07

A guitarrista Marta Pereira da Costa inicia em março uma digressão pelos Estados Unidos, com duas atuações previstas no Festival SXSW South by Southwest, em Austin, Texas, foi hoje divulgado.

A guitarrista, distinguida pela Fundação Amália Rodrigues com o Prémio Melhor Instrumentista, em 2014, vai apresentar temas do álbum de estreia a solo, editado em outbro de 2016, "assim como alguns inéditos compostos em nome próprio", segundo comunicado da sua promotora.

A digressão abre no dia 08 de março com um recital na embaixada de Portugal em Washington, e no dia seguinte toca na Sala Millennium, do John F. Kennedy Performing Arts Center, também na capital federal norte-americana, seguindo para Austin, no Estado do Texas, onde toca nos dias 12 e 13, no Festival SXSW South by Southwest (SXSW).