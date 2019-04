Guterres condena escalada da violência na Líbia e pede suspensão imediata dos combates

Por Lusa | 01:42

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres condenou, na segunda-feira à noite, a escalada da violência em torno da capital líbia, Tripoli, e pediu a suspensão imediata dos combates.

"[António Guterres] lembra que não há solução militar para o conflito na Líbia e pede a todas as partes que se envolvam imediatamente em diálogos para encontrar uma solução política" disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Cerca de 2.800 pessoas foram forçadas a sair de Tripoli e arredores, devido ao recrudescer do conflito, com uma ofensiva militar do marechal Khalifa Hafter sobre a capital líbia, anunciou a coordenadora humanitária das Nações Unidas naquele país.