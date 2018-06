Guterres considera existir risco de guerra entre palestinianos e Israel

Escalada de violência em Gaza é "um aviso para todos sobre quão perto da guerra está a situação".

Por Lusa | 15:56

O secretário-geral das Nações unidas alerta para o risco de guerra entre os palestinianos e Israel num relatório que é analisado esta terça-feira numa reunião do Conselho de Segurança sobre o Médio Oriente.

Guterres considera que a escalada de violência em Gaza é "um aviso para todos sobre quão perto da guerra está a situação" e exorta Israel e o movimento radical palestiniano Hamas, que controla a faixa de Gaza, a empenharem-se no cessar-fogo assinado após a guerra de 2014.

Os palestinianos de Gaza iniciaram a 30 de março um movimento de contestação designado "marcha do retorno", que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948, assim como o fim do bloqueio israelita à faixa de Gaza.