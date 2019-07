Guterres diz que força do G5-Sahel é insuficiente para travar terrorismo em África

O secretário-geral das Nações Unidas considerou hoje, em Nairobi, que a força conjunta do G5-Sahel não será suficiente para travar a progressão do terrorismo na África Ocidental, manifestando apoio a novas iniciativas de segurança na região.

"Infelizmente, constatamos que o terrorismo está a progredir" na parte ocidental do continente, disse António Guterres aos jornalistas, antes da abertura de uma conferência de dois dias sobre a luta contra o terrorismo em África.

"Começou no Mali, depois passou para o Burkina Faso, para o Níger e, agora, quando falamos com os presidentes do Gana, Benim, Togo e Costa do Marfim, dizem-nos que o terrorismo está a chegar às suas fronteiras. Isto significa que é essencial que as forças africanas encarregadas do contraterrorismo tenham o mandato e financiamento adequados", explicou.