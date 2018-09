Guterres tem conseguido tornear obstáculos cada vez mais difíceis -- Marcelo

Por Lusa | 04:41

O Presidente da República considerou hoje que o secretário-geral das Nações Unidas "tem conseguido ir ultrapassando, torneando obstáculos cada vez mais difíceis", num contexto "complicado", e expressou o apoio de Portugal à sua ação e às suas prioridades.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final de um encontro com António Guterres, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, em vésperas de intervir no debate geral da 73.ª sessão da Assembleia Geral desta organização.

Segundo o chefe de Estado, esta sessão da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas (ONU) decorre "num momento difícil", em que no plano internacional se confrontam "comércio livre e protecionismo" e "multilateralismo e unilateralismo" e persistem "problemas por resolver em vários pontos do globo".