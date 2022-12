"Há um padrão de instabilidade na governação socialista": Paulo Rangel reage à saída de Pedro Nuno Santos

O vice presidente do PSD, Paulo Rangel, reagiu esta quinta-feira ao pedido de demissão de Pedro Nuno Santos e garantiu que "há um padrão de instabilidade na governação socialista".Paulo Rangel afirmou ainda que os despedimentos dos últimos meses são "um sinal da denegrição política a que o PS chegou".Os sociais-democratas acreditam que a "autoridade e credibilidade política" do primeiro-ministro "saem fortemente abaladas desta onda de crises" e que "voltou com força o PS dos jobs for the boys and girls".Paulo Rangel exigiu ainda que o primeiro ministro dê uma explicação à Assembleia da República porque não é "altura de se esconder", mas sim "de responder".O partido pediu ainda respostas a Fernando Medina, uma vez que "a história da indeminização ainda está por explicar" e acreditam que a questão "não se resolve só com demissões". "O ministro das Finanças tem muito que explicar, porque foi quem trouxe Alexandra Reis duas vezes para o Governo".Paulo Rangel frisou ainda que desta vez "já não há desculpas e geringonças" e que "só há um responsável", o líder socialista.