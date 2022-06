Vladimir Putin discursa: "Há uma russofobia em todo o mundo"

São Petersburgo.





O Presidente da Rússia, Vladimir Putin discursou esta sexta-feira no 25.º Fórum Económico Internacional em"A economia mundial vive tempos difíceis", afirmou. "Nunca mais nada será como dantes na política internacional", referiu, momentos depois de ter começado o seu discurso, este que foi adiado durante uma hora por um alegado ataque informático."A arma das sanções contra a Rússia falhou", disse também o presidente russo, repetindo os seus ideais resilientes.Sobre os Estados Unidos da América, Vladimir Putin referiu que depois do país americano ter declarado vitória na Guerra Fria, declarou-se um deus na terra. Explicou que os americanos impõem a sua cultura de "forma brutal" e que se sentem os mais ricos do mundo. Desta forma acusou os EUA de tratarem os outros países como "colónias".Já sobre as sanções, Putin diz que estas nunca tiveram "qualquer hipótese de sucesso". Os aliados ocidentais liderados pela União Europeia e pelos Estados Unidos impuseram as sanções económicas "mais severas" que se viram na "história moderna".O Presidente russo destacou ainda que a União Europeia pode vir a perder mais de 400 mil milhões de dólares devido às sanções.Num discurso longo, Putin falou ainda sobre o aumento de preço dos combustíveis, descartando as responsabilidades das consequências para todo o mundo. Os "combustíveis subiram antes da nossa operação": o presidente russo culpa assim o Ocidente pela crise económica.Em atualização