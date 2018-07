Habitação levou à ascensão e queda de Ricardo Robles na Câmara de Lisboa

Por Lusa | 17:43

Ricardo Robles chegou à Câmara de Lisboa em outubro como vereador da Educação e Direitos Sociais, pelouros que conseguiu com um acordo firmado com Fernando Medina, e sai ao fim de nove meses, sendo a sua sucessão uma incógnita.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS (que também integrou independentes na lista) perdeu a maioria na Câmara de Lisboa, passando a contar com oito dos 17 vereadores. No mesmo sufrágio, o Bloco de Esquerda (BE) conseguiu eleger Ricardo Robles, com mais de 18 mil votos.

Já depois da tomada de posse, que decorreu a 26 de outubro, PS e BE assinavam um acordo que dava responsabilidades a Robles e a maioria que faltava a Fernando Medina.