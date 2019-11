Hamilton conquista sexto título mundial de Fórmula 1 com segundo lugar em Austin

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) assegurou hoje a conquista do seu sexto título mundial de Fórmula 1, ao terminar em segundo o Grande Prémio das Américas, atrás do finlandês e companheiro de equipa Vallteri Bottas.

Na 19.ª e antepenúltima prova da temporada, o britânico terminou a 4,148 segundos do vencedor, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), que alcançou a terceira posição, a 5,002.

Com a conquista do sexto cetro mundial, o terceiro consecutivo, Hamilton tornou-se no segundo piloto com mais títulos na história da modalidade, a um do alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), ultrapassando já os cinco do argentino Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957).