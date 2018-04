Hanói e Pequim comprometem-se a manter a paz no mar do sul da China

Por Lusa | 06:32

A China e o Vietname comprometeram-se no domingo, em Hanoi, a manter a paz no mar do sul da China, uma zona estratégica e fonte de tensão entre os dois países.

"As duas partes devem respeitar os princípios fundamentais que regem a resolução de conflitos marítimos. Nenhum deve tomar medidas unilaterais que agravariam a situação", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, perante os jornalistas em Hanói, durante uma visita oficial ao Vietname.

"Estamos prontos a cooperar com os chineses para resolver os problemas", afirmou o homólogo vietnamita, Pham Binh Minh.