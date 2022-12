Hansi Flick mantém-se à frente da seleção alemã apesar da eliminação na fase de grupos do Mundial2022

Hansi Flick vai manter-se como selecionador alemão de futebol até ao Euro2024, apesar da eliminação na fase de grupos do Mundial2022, no Qatar, anunciou esta quarta-feira a federação germânica (DFB) em comunicado.

"Todos nós estamos convencidos que o Campeonato da Europa de 2024, que se disputa no nosso país, representa uma grande oportunidade para o futebol na Alemanha. [...] Temos confiança plena em Hansi Flick para abraçar este desafio", referiu o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

A dois anos de receber o Euro2024, a Alemanha foi eliminada pelo segundo Mundial consecutivo na fase de grupos, além de ter caído nos oitavos de final do Euro2020.

Após a eliminação no Mundial2022, com o terceiro lugar no Grupo E, atrás de Japão e Espanha, o presidente da DFB tinha anunciado para esta semana um encontro entre a direção do organismo e o selecionador Hansi Flick para avaliar a prestação.

Na segunda-feira, Oliver Bierhoff tinha deixado o cargo de diretor das seleções alemãs de futebol e da formação, abandonando a DFB após 18 anos.

"Nos últimos quatro anos, não conseguimos construir a partir dos sucessos anteriores e dar razões para os adeptos festejarem de novo. Algumas decisões que tomámos não foram as melhores", referiu Bierhoff.