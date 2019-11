Harry Styles dos 'One Direction' atua em maio em Portugal

O cantor inglês Harry Styles, dos "One Direction", vai atuar em 20 de maio na Altice Arena, em Lisboa, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O concerto acontecerá no âmbito de uma extensa digressão mundial a propósito do segundo álbum, "Fine Line", que editará em 13 de dezembro.

Este será um regresso do cantor a Portugal, mas em nome próprio, depois de ter atuado para o público português com os "One Direction".