'Hat-trick' de Vítor Gomes dá primeira vitória ao Desportivo das Aves

Por Lusa | 22:15

Um 'hat-trick' de Vítor Gomes deu hoje a vitória do Desportivo das Aves na receção ao Portimonense por 3-0, resultado que permitiu aos avenses abandonarem o último posto da I Liga de futebol.

Golos aos oito, 51 e 75 minutos, permitiram a Vítor Gomes alcançar o seu primeiro 'hat-trick' na Liga e ajudar o Desportivo das Aves a alcançar o primeiro triunfo na presente edição da prova.

Com esta vitória, os avenses abandonaram a lanterna-vermelha do campeonato e subiram duas posições, ao 16.º posto, com quatro pontos, os mesmos que Boavista (15.º), Portimonense (17.º) e Nacional (18.º).