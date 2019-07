Herrera contratado pelo Atlético de Madrid por três épocas

O médio internacional mexicano Héctor Herrera, que terminou contrato com o FC Porto em junho, foi contratado por três épocas pelo Atlético de Madrid, anunciou hoje o vice-campeão espanhol de futebol.

"O Atlético de Madrid chegou a acordo com Héctor Herrera. O médio mexicano, de 29 anos, comprometeu-se com o nosso clube e assinará amanhã [quinta-feira] o contrato que o vincula para as próximas três temporadas", informa o Atlético de Madrid no site oficial na Internet.

Herrera, que foi contratado pelo FC Porto aos mexicanos do Pachuca em 2013, representou o clube portuense durante seis temporadas, entre 2013/14 e 2018/19, tendo contribuído para a conquista do título português, em 2018, e duas Supertaças de Portugal, em 2013 e 2018.